Pignalberi…, fa decollare il Movimento Più Italia

Il Movimento spinge e traina con nuove e importanti adesioni: una crescita consistente, anche in termini di percentuali, destinata a pesare moltissimo anche in vista delle tornate elettorali.

La strategia del Leader Fabrizio Pignalberi, abile e capace nel creare una squadra ben calibrata sulle concrete esigenze del territorio italiano, è ormai destinata ad essere quella trainante.

Aderisce un gruppo di consiglieri e il Ten. Colonnello Antonio Strangis, una persona che ha dato tanto per la sua Calabria professionalmente e vuole continuare a farlo con il Movimento Più Italia rappresentato in Calabria dal coordinatore Regionale Pino Natale sotto la guida di Pignalberi e proprio il leader dice “Vuol dire che l’obiettivo è quello giusto: un mix di programmi e valori, non perdendo mai di vista le esigenze concrete dei cittadini, il vento che tira è quello giusto, quello che consente al nostro Tricolore di spiccare e sventolare con forza crescente.