Pignalberi (leader nazionale del Movimento Piu’ Italia), ad alta voce punta il dito al sindaco di Messina De Luca: “I sacrifici di tanti cittadini del Sud che a suo tempo si trasferirono al Nord non possono essere sviliti dalle sue affermazioni”

E’ arrivata anche fuori dai confini peloritani, la lettera del primo cittadino peloritano Cateno De Luca che ieri in un post su Facebook ha scritto: “noi (cittadini messinesi), non siamo come i polentoni del Nord (in gran parte sudici diventati nordici)”.

Sono affermazioni gravissime, sulle quali interviene oggi anche Fabrizio Pignalberi (leader nazionale del Movimento Piu’ Italia) che sottolinea ad alta voce: “i sacrifici di tante persone del Sud che a suo tempo si trasferirono al Nord non possono essere sviliti dalle sue affermazioni”.

Infine Pignalberi evidenzia: “nondimeno, irrispettose appaiono tali esternazioni pure verso gli abitanti della Città dello Stretto che non meritano simili attacchi, sia se abbiano scelto di trasferirsi definitivamente lontano dalla propria terra sia se al contrario si tratti di una lontananza temporanea”.