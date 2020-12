“Più zozzoni becchiamo…, più incassiamo… oltre 95 Mila euro di sanzioni nell’ultima settimana”

Numerose le contestazioni per l’abbandono al suolo di rifiuti da parte di cittadini colti in flagrante dagli agenti intenti a pattugliare la città;

Altrettanto numerosi sono stati coloro ripresi dall’occhio indiscreto delle fototrappole disseminate su tutto il territorio cittadino da nord a sud, con particolare attenzione a quei siti più isolati ove più sovente è usanza abbandonare i sacchetti dei rifiuti. Sorpreso un cittadino a conferire nei cassonetti di via Libertà una batteria da auto, il gesto prevede una sanzione raddoppiata in quanto trattasi di rifiuti speciali pericolosi, la sanzione elevata ai sensi dall’articolo 255 bis D.lgs e’ stata di € 1200. Non meno importante l’attività svolta dal settore veicoli abbandonati.