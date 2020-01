“Piuttosto che decidere le sorti di una intera città basandosi su 17 voti favorevoli, il sindaco De Luca tenga conto invece della maggioranza degli interventi a suo sostegno fatti in Aula durante il dibattito sul Cambio di Passo che, conti alla mano, vanno anche ben oltre questo numero”! E’ questo l’appello del consigliere comunale Libero Gioveni fatto al primo cittadino a tre giorni dal definitivo responso di lunedì sulla sua piattaforma programmatica, ritenendo in questo caso la forma meno importante della sostanza.

Afferma Gioveni: “trovo davvero surreale il fatto che il sindaco della 13^ città d’Italia a cui quasi tutte le forze politiche presenti in Aula mercoledì scorso (e solo con qualche distinguo) hanno dato la piena disponibilità a collaborare nel portare avanti i numerosi atti amministrativi inseriti nel cronoprogramma el 2020, voglia determinarsi su una semplice espressione di voto che peraltro, anche per assenze impreviste, potrebbe determinare un esito non propriamente voluto”.

Prosegue il consigliere: “diversi infatti, sono stati quei colleghi di singoli gruppi che, pur manifestando per varie ragioni il loro -no- a votare l’atto di indirizzo del sindaco, hanno ufficializzato la loro posizione di totale apertura e piena condivisione del percorso amministrativo”.

Insiste e conclude l’esponente del PD: “perché quindi rischiare di gettare alle ortiche un lavoro virtuoso e intenso di 18 mesi che peraltro è stato portato avanti, partendo dal famoso -salva Messina-, grazie alla condivisione convinta col Consiglio Comunale? Mi auguro di vivo cuore, quindi, che il sindaco De Luca accolga il mio appello evitando l’espressione di voto dell’Aula e verifichi nei prossimi mesi il lavoro di questo Consiglio Comunale che, come ho ribadito in più occasioni, ha dimostrato finora un grande senso di responsabilità nei confronti di una comunità che in questi giorni ci osserva con ansia e che non credo meriti un responso così drastico che inevitabilmente ingenererebbe incertezza e disorientamento”.