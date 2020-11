Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, l’assessore regionale Grasso (FI) a Navarra (deputato nazionale del PD): “Le sue affermazioni non sono in linea con il ruolo che occupa”

“Lasciano stupefatti le dichiarazione dell’ex Rettore, on. Pietro Navarra, contro la sua Università, il Policlinico e il Governo regionale. In un clima di leale collaborazione reciproca, ogni istituzione sta facendo il massimo per proteggere i cittadini da una pandemia che non ha precedenti. Spiace dirlo, ma non condivido tali affermazioni, perché non il linea con il suo ruolo attuale né quello precedente. Ritengo piuttosto che il Rettore Cuzzocrea e tutta la struttura universitaria, si sono fatti carico delle necessità della comunità, dimostrando dedizione e grande senso di responsabilità”. Lo afferma l’on. Bernardette Grasso, assessore alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica.