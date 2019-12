Politiche socio-sanitarie, nazionali e regionali, il dottor Beppe Picciolo è stato nominato consulente del gruppo parlamentare di Italia Viva

Beppe Picciolo, sarà il consulente per le politiche socio-sanitarie nazionali e regionali del gruppo parlamentare al Senato della Repubblica per Italia Viva.

Picciolo, opererà in stretta collaborazione con il capogruppo renziano Davide Faraone e si occuperà del realizzando Piano Nazionale Integrato, che mette a confronto le politiche sociali, sanitarie ed agricole, creando un raccordo tra i vari Enti ed il territorio.

Ha sottolineato Picciolo che in passato aveva già ricoperto il ruolo tecnico al Consiglio Superiore di Sanità e poi di Consulente al Ministero della Salute: “le battaglie per sostenere una sanità di qualità nel nostro territorio continuano, questo delicato ruolo che mi è stato affidato rappresenta, per il nostro Movimento, una nuova opportunità di avere una voce autorevole e competente nelle istituzioni nazionali”.