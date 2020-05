#PonteSulloStretto #AltaVelocità: “oggi in conferenza con il #MinistroDelSud Provenzano, insieme ai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Forza Italia”. Lo ha riferito in una nota, la deputata nazionale messinese, Matilde Siracusano.

Ha aggiunto la parlamentare: “ci siamo confrontati sui temi relativi al rilancio del Mezzogiorno. Ho detto al Ministro che un vero piano shock per il Sud non può prescindere dal Ponte e che occorre avere il coraggio di riaprire quel cantiere che è stato incredibilmente chiuso dal Governo Monti causando una perdita economica inestimabile per il paese (ho ricordato al ministro che ancora oggi paghiamo milioni di euro di penali per la mancata realizzazione del Ponte)”.

“NON È UN’OPERA IDEOLOGICA (come la si vuol definire) è l’unica strada da percorrere affinché il #Sud divenga motore economico dell’Italia! È l’ora del coraggio”!