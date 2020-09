“Possiamo continuare a perdere tempo con le Zafaranate”! Il primo cittadino peloritano Cateno De Luca, lo ha scritto stamane sulla sua pagina Facebook.

De Luca ha aggiunto: “la Valentina Zafarana per la fregola di sbandierare ai quattro venti la sua gioia (lei vive solo di questo!!!) perché l’amministrazione De Luca non era riuscita ad ottenere un finanziamento per gli asili nido, sbaglia il bando e diffonde nella sua replica dati che non riguardavano Messina (Classica Minchiatona a cinque stelle). Alla pentastellata Valentina ci ha pensato il nostro vice sindaco Carlotta Previti con una ulteriore replica con documentazione annessa”.

“Cara Valentina Non farci perdere più tempo perché abbiamo sulle nostre spalle una città mentre tu nel frattempo puoi continuare a pettinar le bambole a dieci mila euro al mese di costo sulla pelle dei siciliani”.