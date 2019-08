“Possibile che in questo periodo non si abbia il buon senso di organizzare diversamente il servizio di raccolta dei rifiuti in alcune zone rosse della città?”, questo è il quesito che si pone il consigliere comunale del PD, Libero Gioveni

PROSEGUE L'ESPONENTE PIDDINO: “POSSIBILE CHE MESSINASERVIZI NON PRENDA ATTO DEGLI ENORMI DISAGI E DEI POTENZIALI PERICOLI CHE SI CREANO GIORNALMENTE DI MATTINA IN VIA CONSOLARE POMPEA, A CAUSA DEL PIU' CHE MAI INOPPORTUNO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI RSU?”

“Possibile che in questo periodo non si abbia il buon senso di organizzare diversamente il servizio di raccolta dei rifiuti in alcune zone rosse della città? Possibile che MessinaServizi non prenda atto degli enormi disagi e dei potenziali pericoli che si creano giornalmente di mattina in via Consolare Pompea a causa del più che mai inopportuno svuotamento dei cassonetti RSU?”. Sono questi i due principali interrogativi che il consigliere comunale Libero Gioveni pone all’attenzione di MessinaServizi e dell’Amministrazione, producendo foto e video dimostrativi di una condizione ambientale e viaria surreale.

Denuncia Gioveni: “le foto e il video allegati che immortalano un autocompattatore durante il suo servizio di raccolta dei rifiuti, rappresentano ciò che è accaduto ieri (e accade tutti i giorni!!!!) intorno alle ore 12.30 sulla litoranea Nord, dove non solo si intralcia in modo chiaro la circolazione in un’ora di punta costringendo gli automobilisti a circolare a senso unico alternato con evidenti pericoli, ma si generano anche precarie condizioni igienico-sanitarie per gli inevitabili odori nauseabondi provocati dal servizio di raccolta, in una zona particolarmente frequentata da bagnanti”.

Tutto ciò appare incomprensibile oltre che inaccettabile in una città in cui chi l’amministra spesso sembra avere il classico -prosciutto negli occhi-, chiosa il consigliere, che prosegue: “non credo occorra poi tanto per capire che in piena estate e in determinate ore della giornata simili servizi, senz’altro comunque necessari, debbano essere svolti di notte o al massimo alle primissime ore dell’alba”.

Conclude Gioveni: “pertanto, non volendo minimamente accennare neanche ai tristi episodi mortali occorsi in questo tratto della riviera Nord che già basterebbero per rimarcare ulteriormente la necessità di non far transitare i mezzi pesanti (e non soltanto gli autocompattatori), confido adesso nel buon senso dei vertici di MessinaServizi affinché si organizzi diversamente e in orari consoni il servizio di raccolta dei rifiuti in tutto il tratto della litoranea”.