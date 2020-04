“L’amministrazione Ingrillì è al capolinea? Preoccupazione per le morosità maturate nei confronti dei dipendenti comunali”. Se lo chiede in questa nota odierna, il consigliere comunale Renato Mangano.

Mangano aggiunge: “festa dei lavoratori amara per i dipendenti paladini che fra qualche settimana saranno creditori del comune di Capo d’Orlando di tre mensilità oltre agli arretrati contrattuali e al salario accessorio, ingiustificatamente non corrisposto da diversi anni. Manifesto sincera solidarietà a tutti i dipendenti comunali e alle organizzazioni sindacali che con correttezza e diligenza rivendicano le loro legittimate spettanze salariali, rese urgenti e inderogabili anche in considerazione della nota emergenza da Coronavirus”.

“Preoccupa la sempre più drammatica situazione finanziaria delle casse comunali che non riescono, ormai da tempo, a rispettare gli obblighi contrattuali con i propri dipendenti nonostante siano stati incassati i mandati di pagamento regionali del mese di marzo pari a €411.393,38 relativamente ai -Trasferimenti agli Enti Locali per il Finanziamento delle Funzioni- e -Aspetto Organizzativo e Funzionale degli Enti Locali-“.

“Pertanto, auspico che il sindaco dia seguito ai reiterati impegni assunti con i dipendenti, le imprese creditrici e con l’intero consiglio comunale affinché tutti insieme senza distinzione tra maggioranza e minoranza, con il coinvolgimento del collegio dei Revisori dei Conti, si faccia piena luce sulle effettive criticità del bilancio comunale per avviare le più opportune iniziative finalizzate a chiudere con le pregresse allegre e scellerate scelte Amministrative, quando non curanti degli accorati appelli alla prudenza da parte dei vari gruppi della minoranza consiliare si rispondeva con arrogante ironia, continuando lungo la strada dell’apparire piuttosto che all’essere”.