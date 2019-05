“Presentata stamattina”, a scriverlo è il consigliere comunale piddino di Messina, Libero Gioveni, che evidenzia: «Mozione Consiliare… Encomio al giovane tenore messinese Alberto Urso».

Ecco, il testo del documento…

Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– il nostro giovane concittadino Alberto Urso si è lodevolmente contraddistinto nel campo musicale in ambito nazionale attraverso la partecipazione alla seguitissima trasmissione televisiva “Amici” condotta dalla presentatrice Maria De Filippi e andata in onda per diversi mesi su “Canale 5”;

– il giovane talento messinese ha dimostrato elevate capacità artistiche e grandi doti canore nel corso delle varie puntate della predetta trasmissione;

– fra le suddette doti canore emerge in maniera straordinaria e inconfutabile il canto lirico, disciplina certamente di non facile esecuzione che lo ha distinto ancora di più nella competizione rendendolo quasi unico nel suo genere;

Rilevato che:

– la partecipazione del tenore Alberto Urso ad “Amici” ha rappresentato per la cittadinanza tutta motivo di grande orgoglio;

– la serata della finale che lo ha visto vincitore indiscusso della trasmissione ha chiamato a raccolta migliaia di cittadini messinesi a piazza Duomo e piazza Cairoli, ivi compresi il Sindaco e alcuni esponenti dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale, per assistere uniti alle sue performance canore e quindi alla sua storica vittoria, trasmettendo gioia e grande entusiasmo fra i partecipanti;

Considerato che:

– il giovane talento messinese Alberto Urso nella serata del 25 maggio 2019 è risultato vincitore della trasmissione su rete nazionale “Amici” che certamente gli spianerà la strada verso una grande carriera nel campo musicale, fatto questo che contribuirà a portare in Italia e all’estero il nome della Città di Messina;

– la splendida vittoria di Alberto Urso ad “Amici” ha rappresentato un vanto per l’intera città che evidentemente ne ha anche guadagnato in immagine nel territorio nazionale.

Tutto ciò PREMESSO, RILEVATO e CONSIDERATO,

IL CONSIGLIO

impegna

il sig. Sindaco a conferire nell’Aula consiliare, alla presenza dell’intero Consiglio Comunale, un ENCOMIO al giovane talento e tenore messinese ALBERTO URSO come segno di riconoscimento del grandioso risultato artistico raggiunto e di profonda gratitudine per aver portato in alto il nome della Città di Messina durante la difficile competizione televisiva nazionale.