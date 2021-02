Presso piazza Unione Europea a Messina, e’ in corso la manifestazione dei sostenitori del sindaco Cateno De Luca, riunitisi per chiedergli di non dimettersi e seppellire l’ascia di guerra verso i consiglieri comunali.

Trasmettiamo il filmato relativo alla diretta dell’evento (diffusa su Facebook, dal quotidiano… www.letteraemme.it)…, iniziata dopo le ore 18.00.