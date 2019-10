Prosegue l’azione di volontariato da parte dei consiglieri della V^ Circoscrizione di Messina, sul territorio circoscrizionale. Dopo un primo intervento effettuato in via Idelson, un altro in Salita Catena, adesso è stata la volta di Salita Fosse. Nel pomeriggio di ieri infatti i consiglieri circoscrizionali Franco Laimo e Gabriele Rossellini, assieme ad un gruppo di volontari, armati di rastrelli, pale, scerbatori (strumenti di lavoro messi a disposizione dalla Circoscrizione ed offerti dal presidente circoscrizionale Ivan Cutè) e buona volontà, hanno contribuito a ripulire parte di via Salita Fosse (prossimamente verrà effettuato un altro intervento più a valle)… un altro gesto simbolico che mira a sensibilizzare la cittadinanza al fine di rendere più pulito il territorio cittadino.

Spiega Laimo in una nota: “naturalmente tali azioni non possono sostituire l’opera degli addetti ai lavori ma sicuramente rappresentano un contributo attivo che sgrava l’operato del personale specializzato e di prima competenza. Il territorio è molto vasto e tante altre zone necessitano interventi di scerbatura e pulizia cOn azione ordinaria e programmata”.

Presidente e consiglieri della V^ Circoscrizione fisseranno presto un altro appuntamento in altra zona del territorio circoscrizionale assieme a volontari e tutti coloro vorranno dare il proprio contributo.