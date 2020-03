Provvedimenti, sul #Covid19, Siracusano (FI – Monte Citorio): “#SOS pregasi Governo di chiarire agli italiani cosa potranno fare”

“#SOS pregasi Governo di chiarire agli italiani cosa potranno fare, perché si è già scatenato il caos! Ma è così difficile perdere 10 minuti in più in conferenza stampa per spiegare i dettagli di un provvedimento giustissimo e necessario ma che cambia la vita del Paese?!#zonarossaitalia #Covid19”. Cosi’, la deputata di Forza Italia a Monte Citorio, la messinese Matilde Siracusano.