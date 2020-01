E' QUESTA LA FRASE, REGISTRATA NEI VARI VIDEO DI TV E GIORNALI, CHE IERI SERA IL SINDACO PELORITANO CATENO DE LUCA HA RIVOLTO IN AULA ALL'EX CONSIGLIERA COMUNALE DI CMDB, IVANA RISITANO

“Può continuare ad abbaiare quanto vuole”. E’ questa la frase (registrata nei video delle TV e dei giornali presenti il 27 gennaio scorso a Palazzo Zanca), che ieri sera ha rivolto il sindaco Cateno De Luca, all’ex consigliera comunale di CMdB Ivana Risitano e per la quale i componenti del sodalizio politico starebbero valutando l’ipotesi di chiedere l’intervento del prefetto, del Ministero dell’Interno, dell’assessore regionale agli Enti Locali e dell’Anci.

Al culmine di queste tensioni, i vigili Urbani su ordine del responsabile della Assise Municipale, l’ingegnere Claudio Cardile, hanno allontanato la Risitano dal Palchetto riservato agli ospiti.

Scrivono oggi da Cambiamo Messina dal Basso, nella nota che segue: “ci domandiamo… cosa ha fatto il presidente del consiglio, tanto decisionista nell’espellere la ex consigliera dalla tribuna, per tutelare la libera espressione e partecipazione dei cittadini nelle ultime sedute e cosa intende fare, alla luce delle registrazioni video e social che confermano gli insulti del sindaco ai cittadini, per stigmatizzare il comportamento del sindaco e vigilare sul rispetto delle regole democratiche da parte del primo cittadino?”.

Spiegano ancora: “perché non si tratta di manifestazioni da derubricare ad aspetti caratteriali del sindaco, ma di espressioni di un modo d’intendere la politica ed i rapporti umani che mal si conciliano con il dettato costituzionale ed il vivere civile”.