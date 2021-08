“Purtroppo quando c’è poco contenuto si scade in polemiche sterili ed insulti personali che poco hanno a che vedere con il confronto politico e costruttivo che tanto viene decantato”. Ha scritto in tal modo ieri su Facebook Irene Zante di Reggio Calabria, finita al centro di attacchi sessisti rivoltigli dai responsabili che gestiscono la Pagina della locale Sezione di Forza Italia Giovani.

Ha aggiunto la Zante: “continuo a ribadire che è gravissimo che esternazioni del genere vengano fatte da profili di partiti politici con una nonchalance che mi spaventa. Dichiarazioni sessiste, classiste e discriminatorie non possono e non devono essere tollerate in qualsiasi forma e devono essere sempre condannate. Personalmente, ritengo la mia posizione sia chiara e lineare. Credo nel confronto costruttivo e nel dialogo, e l’ho sempre sostenuto, anche con chi possiede idee completamente opposte alle mie”.

Così ha concluso la Zante: “come me, miliardi di altre donne vengono puntualmente screditate per ideologie sessiste che vedono una donna non capace e non adatta a ricoprire certi ruoli ed esprimere opinioni. Credo sia arrivato il momento di lottare per cancellare queste mentalità tossiche che danneggiano la comunità tutta e che dovrebbero essere finalmente considerate quello che sono… discriminazione di genere. E nel 2021, la discriminazione di genere, NON È TOLLERABILE. Dalla mia parte, se vi aspettate il silenzio, non lo avrete MAI”.