“Qualcuno ha letto il mio commento di ieri come un attacco personale; non lo era. Ho rivolto un appello al confronto e al buonsenso. Ma è essenziale un richiamo al senso di responsabilità e mi sono sentita in dovere di lanciare un messaggio forte a tutte le parti in causa”. Lo ha scritto oggi on line, l’onorevole regionale di Fratelli d’Italia, Elvira Amata, in merito alla vicenda di questi giorni che riguarda Taormina Arte.

La Amata ha proseguito: “ho letto diversi post e commenti tra ieri e oggi: qualcuno ha sostenuto io non abbia chiara la situazione di Messina e di quanto accade nella mia città. Rispedisco al mittente certe considerazioni. Del resto, fosse stato vero, mi sarei limitata a lasciare tutto così com’è stato raccontato senza aggiungere il resto che è parte integrante del racconto dei fatti”.

“Quindi, mettiamo da parte le polemiche, gentilmente, e rimbocchiamoci le maniche per arrivare ad un punto che sia utile al nostro territorio. Personalmente ho già dato massima disponibilità personale e istituzionale per mediare nel dialogo tra le parti”.