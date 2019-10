“Quale modello d’Italia vogliamo?” [Video]

“Quale modello d’Italia vogliamo?”. A chiederselo in un filmato pubblicato su Facebook è la parlamentare nazionale azzurra Matilde Siracusano.

La Siracusano prosegue così: “#ForzaItalia sceglie la visione di #Stato che non opprima i cittadini che producono ricchezza, che possa aiutare davvero chi rimane indietro, non attraverso sussidi erogati senza alcun criterio, che incentivino soltanto il lavoro nero! Vogliamo un‘Italia dove sia colmata la distanza abissale tra #Nord e #Sud, in cui si comprenda che investire nelle infrastrutture nel #Meridione è un beneficio per tutto il paese! Per questo è necessario che oggi, più che 25 anni fa, Forza Italia torni ad essere centrale, il vero perno del #centrodestra, per realizzare quella rivoluzione liberale che il Paese attende. #IdeeItalia 2019 – #Lavocedelpaese – Forza Italia – Maria Stella Gelmini”.