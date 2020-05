LO HA SCRITTO OGGI IN RETE, LA SENATRICE MESSINESE DEI 5 STELLE, GRAZIA D'ANGELO

“Questa mattina l’Aula del #Senato discuterà e voterà le due mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede”. Lo ha scritto oggi in Rete, la senatrice messinese dei 5 Stelle Grazia D’Angelo.

La D’Angelo ha proseguito in tal modo: ‘sarà l’occasione per dimostrare compattezza nel #Governo e sostenere ulteriormente il percorso tracciato per la lotta alla mafia, alla criminalità organizzata e alla riorganizzazione dell’amministrazione della #Giustizia. #IoStoconBonafede”.