LO HA EVIDENZIATO IN UN COMUNICATO, L’ONOREVOLE MESSINESE DI FORZA ITALIA, MATILDE SIRACUSANO

“Questa mattina, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, ho partecipato all’iniziativa di presentazione del protocollo d’intesa che coinvolge i 25 comuni italiani che venerano il culto di Sant’Egidio. Il documento, illustrato da Cesare Zucconi, segretario generale della comunità di Sant’Egidio, ha l’obiettivo di costruire una rete tra comuni per la nascita di un itinerario turistico-religioso denominato Il Cammino di Sant’Egidio”. Così afferma l’on. Matilde Siracusano, a margine dell’incontro di oggi a Montecitorio.

“Pregevole iniziativa che all’aspetto turistico unisce quello spirituale – conclude la parlamentare – alla scoperta di un Santo che ha ispirato omonime comunità sparse in tutta Italia. Ringrazio il Sindaco di Linguaglossa, Salvatore Puglisi, tra i promotori dell’iniziativa, per avermi coinvolta in questo progetto”.