“Questa mattina sono stata ospite di -Radio Anch’io-, su Rai Radio 1”. Lo ha evidenziato oggi, in un post su Facebook, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali… Nunzia Catalfo dei 5 Stelle.

Cio’ e’ quanto aggiunge, la Catalfo: “ho tenuto a ribadire che a causa del problema del Coronavirus nessuno perderà il lavoro perché le misure che stiamo mettendo in campo tuteleranno tutti i lavoratori, le imprese e le famiglie. In particolare, per il personale sanitario (medici, infermieri, operatori socio-sanitari) impegnato in prima linea contro il virus, a cui va il ringraziamento mio e di tutto il Governo, sto studiando un voucher babysitter speciale”.

