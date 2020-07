A SCRIVERE QUESTO OGGI SU FACEBOOK, È STATO IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA, A MARGINE DI UN INCONTRO SVOLTOSI IN PRETTURA AL COSPETTO DELLA PREFETTA LA DOTTORESSA MARIA CARMELA LIBRIZZI

“Quest’anno Lasciamoci tirare tutti quanti dalla Madonna verso Gesù (Accolla dixit)”. A scrivere questo oggi su Facebook, e’ stato il sindaco peloritano Cateno De Luca, a margine di un incontro svoltosi in Prefettura al cospetto della prefetta dottoressa Maria Carmela Librizzi.

De Luca ha evidenziato: “non ci sono le condizioni per lo svolgimento della tradizionale manifestazione della nostra Vara ed il comune non organizzerà manifestazioni che possano creare assembramenti. Abbiamo condiviso un sobrio programma incardinato esclusivamente sulle funzioni religiose che si svolgeranno per la ricorrenza dell’ Assunta e che sarà reso noto dall’Arcivescovo”.

“La prossima settimana sarà’ definito il programma delle manifestazioni organizzate dal comune di Messina nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid”.