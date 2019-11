Quest’oggi a Messina, un anziano all’Annunziata è caduto dentro un tombino della cui presenza non si è accorto [Video]

SULL'ACCADUTO ESPRIME LA SUA RABBIA LA CONSIGLIERA DEL V* QUARTIERE LORENA FULCO, COMMENTANDO UN FILMATO GIRATO DA ALCUNI RAGAZZI PRESENTI IN ZONA

Quest’oggi a Messina un signore avanti con l’età, all’Annunziata è caduto dentro un tombino della cui presenza non si è accorto. La scena è stata ripresa in un filmato, da alcuni ragazzi che lo hanno registrato.

Ad indignarsi, commentando l’accaduto è la consigliera del V° Quartiere Lorena Fulco che evidenzia: “un video che provoca solo rabbia. Un povero anziano, vittima della mancata manutenzione dei nostri marciapiedi e delle botole, che mi auguro non si sia fatto nulla di grave. Quanti episodi simili dobbiamo subire giornalmente? Inoltre sono ancora più rabbiosa perché non appena appresa la notizia ho immediatamente avvisato i vigili i quali mi hanno informata di non essere stati avvisati prima”.