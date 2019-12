Raccolta differenziata: “prima ci adeguiamo, e meglio è”. Lo ha scritto oggi su Facebook, il sindaco di Messina, l’onorevole Cateno De Luca.

Ha aggiunto De Luca: “continua giornalmente la lotta contro gli incivili e contro quei cittadini che, ancora non vogliono attenersi agli orari e ai giorni di conferimento dei rifiuti. Nella giornata di ieri sono state elevati 13 verbali da 450,00 euro per conferimento fuori orario. Inoltre nella serata è stato elevato un verbale di 600 euro ad un’attività commerciale, per deposito ed esposizione di rifiuti sul marciapiede adiacente l’attività. Altri 5 verbali invece sono stati elevati ad attività commerciali per conferimento fuori orario e abbandono di rifiuti”.