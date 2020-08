🔴 Raccolta Rifiuti – “Prosegue organizzazione servizio ultime zone Messinaservizi Bene Comune”. Lo ha scritto oggi su Facebook, la consigliera comunale pentastellata, Cristina Cannistra’.

La Cannistra’ ha evidenziato: “parlare di organizzazione delle ultime zone lascia intendere che le prime zone siano organizzate… è sotto gli occhi di tutti i Messinesi, in atto non c’è alcuna organizzazione visti i pessimi risultati, LA CITTÀ È SPORCA”!

“Ho chiesto a maggio una convocazione della III Commissione Igiene e Sanità, di cui sono Vice Presidente, con l’obiettivo di verificare il lavoro svolto dalla società di rifiuti, anche nel corso del periodo di quarantena, e conoscere quali misure siano state disposte per ripristinare il decoro urbano, siamo a due anni di Amministrazione. Nel corso della Commissione ho fatto presente le tante problematiche delle città dal punto di vista igienico e sanitario, annunciando la presentazione di un -dossier- di foto che testimonia lo stato in cui versano numerose aree della città, da nord a sud, consegnato nella commissione successiva alla presenza dell’Assessore di competenza”.

“L’Azienda non ha agito come avrebbe dovuto e persevera in questa direzione. La responsabilità, al netto del solito -scaricabarile- e della ricerca di colpevoli -esterni-, è da attribuire a chi gestisce il servizio”.

“La città ad oggi continua ad essere sporca:

-raccolta rifiuti differenziati non puntuale;

-cassonetti pieni fino a tarda mattinata;

-niente scerbatura,

-tombini intasati mai puliti;

-rifiuti ingombranti in ogni dove;

-non si conosce l’organizzazione degli interventi sul territorio di spazzamento, quali a quante squadre di operatori operano”.

“Mi fermo qua altrimenti dovrei scrivere 5 tomi da 1752 pagine”!