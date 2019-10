Renato Accorinti (ex sindaco di Messina), si rivolge al suo successore Cateno De Luca attraverso un filmato postato su Facebook [Video]

Quattordici minuti e 25 secondi di un filmato postato su Facebook, per declinare l’invito rivoltogli dal sindaco peloritano, così ha risposto Renato Accorinti, affermando: “un saluto affettuoso a tutti i cittadini messinesi… e anche al sindaco De Luca e la sua Giunta e lo dico sinceramente perchè tra l’altro non voglio perdere assolutamente mai, per nessuna ragione al mondo l’umanità e anche la tenerezza. Quella sarebbe la vera sconfitta. E perciò, auguro veramente per il bene della Città che la Giunta De Luca e che quelli successivi possano fare sempre bene per la nostra Comunità che ha diritto a vivere in un mondo migliore”.

“Io è la prima volta che intervengo attraverso un video, potete immaginare, mi hanno invitato in tutte le televisioni, i giornali, la stampa… ho evitato… evitato perchè volevo lasciare in pace il sindaco con la sua Giunta a lavorare e non vedere ogni giorno di avere qualcuno… di trovare sempre qualcosa di male… perchè così hanno fatto ad esempio molti nei miei confronti, nei confronti della mia Giunta. Era facile poter dire, la strada al buio, la buca nella strada, la sporcizia a quell’angolo, cosa che c’è ancora, ma non l’ho fatto. Non l’ho fatto perchè non è il modo buono, di fare il cittadino…”!