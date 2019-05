Rete Civica per le Infrastrutture: “Siamo con Maria Fernanda Gervasi, per portare in Europa il Ponte sullo Stretto”

I membri di Rete Civica per le Infrastrutture hanno tenuto ieri a Messina, un incontro con la deputata di Fratelli d’Italia Ella Bucalo e Maria Fernanda Gervasi, candidata alle elezioni europee del 26 maggio. L’appuntamento è servito a definire le strategie ed i punti operativi in una ottica volta a sigillare un patto basato sull’esigenza di dare sostegno al Progetto del Ponte sullo Stretto e alle altre Infrastrutture necessarie al meridione.

Commenta Maria Fernanda Gervasi: “credo che il Ponte sullo stretto di Messina sia un’opera indispensabile per il rilancio del sud e della Sicilia nell’otticca dei rapporti commerciali tra Nord e sud europeo un’opera che anche l’Unione europea aveva dimostrato di volere ma che la vecchia politica, ma anche una parte di quella nuova, non vuole portare avanti. Questo a discapito prima di tutto delle possibilità di progresso del sud e della Sicilia. Bisogna dire però che ad oggi in Sicilia il sentore è quello di un SI deciso che condividiamo in tanti, per cui è arrivato il momento di riportare in Europa il progetto ponte per arrivare alla sua realizzazione. Ringrazio Rete Civica per l’impegno profuso a sostegno della causa”.

Ha commentato a margine dell’incontro Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia: “siamo consapevoli che questo sud può ripartire solo grazie al volano delle infrastrutture, vero caposaldo del nostro programma di Fratelli d’Italia anche perché gli investimenti fanno da traino per l’occupazione e il turismo. Il nostro non è solo un sì convinto al Ponte sullo Stretto ma una linea di pensiero che vuole la Sicilia e il nostro territorio al centro di un serio intervento programmatico di riammodernamento viario e strutturale”.

Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno in occasione delle consultazioni elettorali del 26 maggio per il rinnovo del Parlamento dell’Unione Europea ha deciso di sostenere Fratelli d’Italia e da questo sodalizio i responsabili affermano: “abbiamo scelto questo partito perché nei fatti non ha timore a dire che il progresso passa da ponte, TAV, porti e aeroporti corecollegati alla rete trans europea da completare entro il 2030, e si sta impegnando contro la secessione finanziaria legalizzata di 3 regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia portata avanti dalla Lega, che annichilirebbero le risorse del sud. E abbiamo scelto come nostra candidata la giovane ed entusiasta Maria Fernanda Gervasi, giovane ma tenace donna, professionista capace, già in precedenza consigliere del 4° Quartiere di Messina, fortemente voluta come candidata dalla nostra associata on. Ella Bucalo”.

Dichiara ancora Fernando Rizzo, presidente di Rete Civica: “per Messina e la Sicilia queste elezioni sono decisive per: “1) ripristinare il corridoio Berlino Palermo con la linea ferroviaria ad alta capacità da Salerno a Palermo, via Catania ed Augusta, con il termine per la realizzazione fissato al 2030 nell’ambito delle Reti TEN T; 2) mettere al centro il Ponte sullo Stretto, senza del quale la Sicilia resterà emarginata senza treni; 3) consentire a Messina con la sua AP di divenire il terzo, e vero, porto Core della Sicilia secondo i criteri europei entro il 2021”.

L’on. Ella Bucalo presente all’incontro ha infine ricordato l’impegno istituzionale e politico di Fratelli d’Italia e della leader Giorgia Meloni per il conseguimento di un piano di investimenti pensato appositamente per il Sud partendo proprio dalla Sicilia, sottolinenando: “siamo l’unica forza sovranista che tutela gli interessi del Sud, proprio per questo il nostro Sì al Ponte e alle Infrastrutture primarie, poggia su un serio confronto sulle priorità del nostro territorio e dei nostri cittadini”.