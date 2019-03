Riccardo Savona (FI-Ars): «Sono appena stati approvati in Commissione Bilancio, i disegni di Legge sulla -Riforma degli ambiti territoriali»

A riferirlo al termine della seduta è il presidente della II^ Commissione, on. Riccardo Savona: «sono appena stati approvati in Commissione Bilancio i disegni di legge sulla -Riforma degli ambiti territoriali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti- e -Sicilia Pesca Mediterranea-».

«Finalmente è stata varata la riforma sui rifiuti, in linea con il cambio epocale dettato dall’attuale Governo, in rottura con il recente passato. Nello specifico, il lavoro portato avanti insieme all’assessore Pierobon merita un elogio particolare perché blocca una situazione di paralisi in cui versa l’intero territorio siciliano».

Conclude il parlamentare: «altro passo in avanti è stato il voto favorevole al ddl sulla Pesca in Sicilia, che ridisegna gli scenari per un comparto che per troppi anni è stato in ginocchio. Sarà destinato a valorizzare l’attività dei pescatori, attraverso un sistema normativo chiaro e in funzioni di concrete esigenze. Un ringraziamento particolare all’assessore Bandiera e al presidente della Commissione Attività produttive, Orazio Ragusa, che in sinergia con il Dirigente generale del Dipartimento Pesca della Regione, Dario Cartabellotta, hanno seguito l’iter dei lavori».