Rinvio delle Elezioni per le ex Province: il governatore della Sicilia Nello Musumeci, ha promulgato la Legge

Le elezioni per i nuovi organi dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane in Sicilia, sono state rinviate. Malgrado sulla Gazzetta Ufficiale non sia stata pubblicata la Legge, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci l’ha promulgata dando questa notizia sul sito internet dell’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali. Con questa azione, si ferma di fatto la macchina elettorale per le consultazioni programmate per il prossimo 30 giugno e si dovrà attendere il 2020. Proprio domani e lunedì 10, si sarebbero dovute presentare le candidature (da parte degli interessati) per la carica di presidente dei consigli consortili.

La norma approvata dall’Assemblea regionale siciliana dispone infatti che: “il rinnovo degli organi dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane avvenga, in sede di prima applicazione, in una domenica compresa tra l’1 e il 30 aprile 2020, prevedendo, altresì il prolungamento delle gestioni commissariali in atto, fino e non oltre il 30 maggio 2020, annullando l’adunanza già indetta con il Decreto del presidente della Regione, recante n. 528 del 26 aprile 2019 e quelle comunque fissate per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli metropolitani”.