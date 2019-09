“Riparata la condotta dell’AMAM”. Lo ha reso noto il primo cittadino di Messina, onorevole, avvocato Cateno De Luca direttamente sulla sua pagina Facebook.

De Luca, ha continuato affermando: “con appena 20 m di ritardo rispetto al programmato! Cda Fondaco Parrinu – Forza d’Agrò”.

“Si sono concluse alle ore 24 e 5 m le delicatissime operazioni di saldatura della nuova condotta per il tratto di circa 200 metri a Forza d’Agrò dove una frana metteva a rischio lo stesso acquedotto Fiumefreddo come, e peggio, dell’ottobre 2015. I lavori sono stati eseguiti in un tempo record con più squadre che dall’alba di oggi (ieri ndr) hanno lavorato ininterrottamente per tagliare e saldare la nuova condotta e rimettere l’acqua in pressione per farla defluire sino ai serbatoi della città di Messina e limitare il disservizio ai minimi termini. Alle ore 24 e 20 m sono state riattaccate le pompe è già alle prime luci dell’alba i serbatoi potranno riversare l’acqua nella rete cittadina. Ci vorrà una giornata per far defluire l’acqua fino alle abitazioni più lontane dai singoli serbatoi e si tornerà quindi alla normalità nella giornata di giovedì. Un grazie ai tecnici ed operai AMAM per aver lavorato continuamente anche ad ora tarda dimostrando un attaccamento al lavoro che non ha eguali. Grazie al Cda AMAM per aver pianificato è e coordinato questo intervento con grande professionalità e celerità”.