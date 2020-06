Ripartiti i lavori all’incrocio di viale Giostra con Viale Aranci…, a Messina

Ripartiti i lavori all’incrocio di viale Giostra con Viale Aranci. I lavori,banditi dal dipartimento mobilità urbana e attesi da anni, prevedono l’installazione di un impianto semaforico e l’apertura del tratto di viale affinché le vetture provenienti da via Palermo potranno svoltare sul Viale Giostra nel senso di marcia monte-valle e viceversa.

Il Presidente della V Municipalità Ivan Cute: “Finalmente ripartono i lavori, che permetteranno di migliorare la viabilità del Rione di Giostra e di aprire via Manzoni, viale Aranci e le vie limitrofe, all’arteria principale del Viale Giostra; ciò permetterà maggiore possibilità di mobilità urbana per i residenti e finalmente anche un percorso di rivalutazione per le decine di attività imprenditoriali presenti nella zona e che per anni hanno sofferto l’assurdo piano viabile creato sul Viale Giostra a causa di una barriera architettonica al centro del Viale in netto contrasto con un piano di viabilità contingente al fabbisogno di residenti e commercianti. I lavori, voluti dal Consiglio della V Municipalità, avevano avuto un rallentamento nei mesi scorsi, dovuto agli allacci Enel dell’impianto semaforico e, in ultimo, all’emergenza Coronavirus. Presenti stamane, a seguire l’inizio dei lavori oltre al presidente della V Municipalità, Ivan Cutè, anche il Consigliere Giovanni Bucalo entrambi hanno voluto ringraziare personalmente il Vicesindaco, ing. Salvatore Mondello, per la solerzia e l’impegno sulla questione Viale Aranci”.