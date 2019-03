Risanamento, Ugo Zante (FI) incontra l’Assessore Marco Falcone: “Costante monitoraggio per cancellare una pagina vergognosa della nostra storia”

Lunedì presso l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e la mobilità, si è tenuto un incontro tra l’Assessore Marco Falcone e il consigliere del Comune di Messina, Ugo Dario Zante, in merito alla questione legata ai finanziamenti che la Regione intende destinare per contribuire al Risanamento della città sullo Stretto.

“Un profittevole incontro che testimonia i buoni propositi del Governo Musumeci e dell’Assessore Falcone, in merito allo stanziamento dei fondi per l’Operazione Risanamento a Messina. Da parte sua si è ribadito con forza l’impegno per consentire alla città di risolvere una situazione non più accettabile”. A riferirlo è lo stesso consigliere, Ugo Dario Zante, il quale a seguito dell’incontro ha apprezzato la collaborazione mostrata dall’Assessore per recuperare il tempo perduto da decenni di incuria amministrativa”.

“Da parte mia in Consiglio comunale – conclude Zante – di Tommaso Calderone all’Ars e di Matilde Siracusano alla Camera dei Deputati, c’è un costante monitoraggio affinché si possa andare fino in fondo a questo percorso intrapreso di concerto con il Sindaco De Luca, e risolvere una delle pagine più buie e vergognose della nostra storia”.