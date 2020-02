“Risolti i problemi della scuola?”. A chiedersi questo, è la parlamentare della Provincia di Messina, appartenente al Gruppo Fratelli d’Italia a Monte Citorio, Carmela Ella Bucalo.

La Bucalo, aggiunge: “forse…! Chissà…! Ma mi faccia il piacere”!

Questo pomeriggio il ministro Azzolina al question time ha assicurato che entro poche settimane saranno avviati tre concorsi: “straordinario con 24 mila posti per la scuola secondaria primo e secondo grado (vincitori andranno in cattedra entro il primo settembre), ordinario da 25 mila posti, sempre per la scuola secondaria di primo e secondo grado (i vincitori in cattedra, nel successivo anno scolastico), ed infine anche il concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria”.

Tutto molto bello se non fosse per un piccolo particolare: “la rottura delle relazioni sindacali sui diritti degli insegnanti. Nei giorni scorsi si è infatti verificato lo strappo, guarda caso proprio con gli stessi sindacati che lo scorso aprile (governo Conte uno), avevano congelato uno sciopero alla vigilia delle elezioni europee”.

Riassumo: “l’attuale responsabile del dicastero all’Istruzione è riuscita a ridestare ben sigle 5 sindacali che per manifestare tutto il loro disappunto con le illogiche scelte del ministro, hanno proclamano lo sciopero degli insegnanti per il prossimo 17 marzo”.

“Ma, secondo voi, stando così le cose, questo governo è davvero in grado di risolvere i problemi della scuola?”.

Personalmente la penso come il grande Principe Antonio de Curtis: “Ministro? Ma mi faccia il piacere”!