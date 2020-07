Ritorno tra le piazze a spiegare il lavoro svolto: “Domani a Galati Marina”! Lo ha scritto oggi in un post su Facebook, il Sindaco peloritano.

Il primo cittadino ha aggiunto: “diretta sulla pagina De Luca Sindaco di Messina! Domani mercoledì 15 luglio ore 17:00 inizia da Galati Marina, piazza antistante la Chiesa, il nostro tour per la città per spiegare il lavoro svolto ed i risultati raggiunti in 24 mesi (non 24 anni!) di amministrazione De Luca”.

“Domani daremo conto della nostra attività per il contrasto al dissesto idrogeologico ed erosione delle coste. All’incontro parteciperà il dottor Maurizio Croce, commissario regionale per il contrasto al dissesto idrogeologico, ed il geologo Salvo Puccio esperto del Sindaco per le materie ambientali”.