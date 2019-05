Roberto Cerreti (Movimento Liberi Insieme- Messina), ha lanciato il sondaggio: “Cateno Resta con Noi” [Video]

"APPRENDIAMO CHE IL NOSTRO SINDACO, HA DICHIARATO AI MEDIA DI VOLER UTILIZZARE LA CAMPAGNA ELETTORALE EUROPEA ED IL RISULTATO CHE CONSEGUIRA' SULLA SUA CANDIDATA, COME INDICE DI VALUTAZIONE PER UNA SUA ASCESA ALLA POLTRONA PIU' PRESTIGIOSA DI -PRESIDENTE DELLA REGIONE"

Roberto Cerreti (Movimento Liberi Insieme- Messina), ha lanciato il sondaggio con lo slogan -Vota e fai votare-: “Cateno Resta con Noi”.

Cerreti, in un nota diffusa su Facebook, spiega: “con enorme sorpresa e non poca delusione apprendiamo, che il nostro sindaco Cateno De Luca ha dichiarato ai media di voler utilizzare la campagna elettorale europea ed il risultato che conseguirà sulla sua candidatacome indice di valutazione per una sua ascesa alla poltrona più prestigiosa di -Presidente della Regione Siciliana-“.

Conclude Cerreti: “ma durante la campagna elettorale delle comunali, ha sempre dichiarato..- -sindaco per 2 mandati e poi presidente della Regione-. Al di là delle simpatie vota il sondaggio e non dimenticarti di lasciarci un like e condividere il post”.

Il responsabile di MLI ed ex componente del CdA dell’Amam, ha spiegato la sua posizione durante la trasmissione Malalingua condotta da Emilio Pintaldi che viene trasmessa sul canale 113 del digitale terrestre da Tcf il venerdì sera alle ore 20.30. Del programma, pubblichiamo un video, che puo’ essere visto collegandosi al link che segue in basso.