Roberto Corona (Cantiere popolare): ‘Antonietta Amoroso coordinatrice del partito a Barcellona Pozzo di Gotto’

Il responsabile regionale Enti Locali di Cantiere Popolare, On. Roberto Corona, in accordo con il dirigente organizzativo ed i dirigenti provinciali, ha affidato alla Prof.ssa Antonietta Amoroso, dirigente scolastico e consigliere comunale, il ruolo di coordinatrice del partito nella citta’ di Barcellona P. G. per rafforzare la partecipazione attiva di Cantiere popolare sul territorio e seguire gli sviluppi delle prossime elezioni amministrative rinviate a novembre.

‘L’esperienza politica amministrativa di Antonietta Amoroso, che già è stata vicesindaco del Comune e nostra candidata alle ultime elezioni regionali – ha dichiarato l’On. Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare – sarà utile e determinante per aggregare le migliori energie della società civile, in un progetto inclusivo che si ispiri alla tradizione del pensiero politico liberalpopolare’