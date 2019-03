Sabato 16 marzo, alle ore 10.30, Irene Ricciardello presenterà la sua candidatura a sindaco

Alle ore 10.30 di sabato 10 marzo, avrà luogo presso la stanza del -primo cittadino- del Comune di Brolo, la presentazione (durante una conferenza stampa) della candidatura a sindaco dell’uscente Irene Ricciardello.

La Ricciardello, scrive: “un incontro, che ritengo doveroso nei confronti della stampa e dei corrispondenti locali, con i quali in questi anni ho avuto rapporti seri, cordiali, amicali, a volte anche di simpatia, ma comunque certamente sempre professionali e corretti. Quelli che voi, gente serie e corretta, meritate. Un incontro che ritengo importante e per questo mi auguro che ci siate tutti”.

Prosegue, l’amministratrice: “mi appresto a scendere in prima linea per la prossima tornata elettorale di fine aprile da sindaco uscente, con tanto ottimismo e circondata dal sostegno e dall’affetto di tanti, portandomi appresso l’esperienza di questi anni ma anche con tante novità. Avrete tempo per apprendere i dettagli di quello che definisco un nuovo progetto politico e di sviluppo, ora attuabile superata l’emergenza contabile, per migliorare, valorizzare, innovare la nostra comunità e per garantirle il giusto lustro che merita”.