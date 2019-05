Salva Catania, Giuseppe Milazzo (FI) al fianco di Salvo Pogliese: “Massima disponibilità per il bene dei catanesi”

A seguito della lettera indirizzata dal Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circa la richiesta di aiuto per interventi di sostegno che mettano al sicuro gli stipendi ed i servizi principali per la città di Catania, sulla falsariga di quanto fatto per Roma Capitale, anche il Capogruppo di Forza Italia all’ARS, on. Giuseppe Milazzo, si associa all’appello, rilanciando il proprio incondizionato aiuto.

“Siamo pronti a offrire il nostro supporto a sostegno di Catania e dei catanesi. Da parte nostra – dichiara il Candidato al Parlamento europeo – c’è la piena disponibilità per un’azione politica congiunta, volta a tirare fuori la città dal pericolo del dissesto finanziario, il quale avrebbe delle conseguenze disastrose. Il bene del territorio deve avere la priorità su tutto il resto”.