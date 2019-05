Salva Catania, l’appello di Matilde Siracusano (FI): “Occorre un intervento risolutivo”

“Consapevole dei rischi che il disagio vissuto da Catania possa trasformarsi in dramma sociale, offro il mio incondizionato sostegno al Sindaco Pogliese, in questa battaglia di civiltà”. A riferirlo è la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, a seguito della lettera indirizzata dal Sindaco di Catania al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circa la richiesta di aiuto per risolvere le criticità della settima città capoluogo di area metropolitana d’Italia, che rischia il dissesto finanziario. Le conseguenze comporterebbero l’impossibilità di erogare servizi essenziali per i cittadini catanesi, oltre a quella di realizzare investimenti.

“Il Governo centrale – conclude la Parlamentare – non può voltare le spalle a tale urgenza, la quale merita provvedimenti immediati, a tutela di una comunità al collasso economico. Considero Catania la mia seconda casa, motivo per il quale la mia disponibilità è massima per il bene del territorio”.