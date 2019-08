Salvatore Sorbello (Gruppo Misto del Comune di Messina): “Il sottoscritto consigliere comunale, riscontra la grande sensibilità della problematica questione che ha colpito i poveri villeggianti di Mortelle”

A parlare in una nota Salvatore Sorbello consigliere comunale messinese del Gruppo Misto: “il sottoscritto, riscontrata la grande sensibilità della problematica questione che ha colpito i poveri villeggianti di Mortelle, appoggia la richiesta di revoca della delibera che sta destando, ragionevolmente, scalpore tra i messinesi e chiede di voler considerare, quale opzione, il nuovo parcheggio del cavalcavia con le dovute modifiche aggiuntive di destinazione d’uso. Si dovrebbe valutare il parcheggio del cavalcavia quale opzione permanente anche per il Mercato Giostra. Uno scenario panoramico che renderebbe il mercato il più bello al mondo”.

Sorbello continua e conclude: “i turisti ed i messinesi potranno raggiungerlo anche a piedi o con il mezzo pubblico, data la posizione centralissima ben servita. Nelle immediate vicinanze, si ricorda, ci sono il parcheggio Cavallotti, il parcheggio del fosso di via la Farina e tutti gli altri parcheggi della Ztl, che consentirebbero una maggiore frequentazione del Mercato e, quindi, un accrescimento dell’economia. Si segnala, infine, anche la presa di posizione di molti abitanti del Rione Giostra, che temono, fra le altre cose, anche il pericolo attuale e concreto in termini di sicurezza, per il rallentamento e blocco delle potenziali operazioni Pronto soccorso, che discenderebbe dall’adozione di un provvedimento di questo tipo, come lo spostamento del Mercato in strada in danno di tutti i cittadini”.