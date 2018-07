Salvatore Sorbello (Gruppo Misto-Palazzo Zanca): “A 38 anni, sono alla mia prima esperienza politica al Comune di Messina”

"LA DECISIONE DI PASSARE AL GRUPPO MISTO, TRAE ORIGINE DALLA VOLONTA' DI VOLER PROSEGUIRE UN PERCORSO IN AUTONOMIA ED INDIPENDENZA SCEVRO DA CONDIZIONAMENTI POLITICI, IN LINEA CON L'ESSENZA DELLA MIA CANDIDATURA"

Il consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello, si presenta ai cittadini messinesi e dice di sè: “sono avvocato, ho 38 anni, alla mia prima esperienza in politica, così come candidato. La decisione di passare al gruppo misto trae origine dalla volontà di voler proseguire un percorso in autonomia ed indipendenza, scevro da condizionamenti partitici, in linea con l’essenza della mia candidatura”.

“L’obiettivo è quello di poter espletare il mio mandato aprendomi ad una più ampia collaborazione per tutti quegli atti che riterrò utili nell’interesse della città e dei miei concittadini. Sono all’opposizione ma la mia opposizione avrà funzione di controllo, attenzione, proposta per tutto ciò che considererò utile o necessario alla nostra città. Sarà quindi un’opposizione costruttiva e funzionale”.