“Salvini e Berlusconi in piazza…, che coppia” [Video]

Salvini e Berlusconi in piazza….che coppia 🤦‍♂️.A difendere chi organizza in modo criminale un furto ai cittadini italiani… solo dopo 5 mojitos di fila ti può venire un’idea così .La nostra idea invece è quella di prevedere il carcere per i “grandi evasori”, quindi chi evade grandi cifre e lo fa non perché non ci arriva, non perché lo dimentica, ma perché costruisce un vero piano criminale per farlo (Dichiarazione fraudolenta per fatture inesistenti).In generale, abbassiamo le soglie di evasione oltre le quali scatta il procedimento penale ed aumentiamo le pene. Ristabiliamo un po’ di equità perché riteniamo che negli ultimi anni è stato dato un messaggio sbagliato alzando le soglie di punibilità, quasi un invito a evadere.sono risorse sottratte alla collettività, le paghiamo con servizi scadenti e le paghiamo tutti con le nostre tasse. È chiaro che se tutti pagassero, pagheremmo tutti meno.

Pubblicato da Alessio Villarosa su Venerdì 18 ottobre 2019