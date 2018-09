Santi Daniele Zuccarello (Missione Messina): “Le solite farse, del Consiglio Comunale” [Video]

L’ex consigliere comunale di Messina Santi Daniele Zuccarello, interviene dopo le polemiche accadute giovedì scorso in Consiglio Comunale, allorquando il sindaco Cateno De Luca ha minacciato di dimettersi perchè a suo dire l’Aula in relazione alla vicenda della costituzione del nuovo soggetto unico che andrà a coordinare le attività connesse allo sbaraccamento, non opererebbe in tempi celeri.

Zuccarello, afferma: “cambiano i musicisti, ma la musica non cambia. Come sapete tutti quanti, il sindaco De Luca ha chiesto lo stato di emergenza della nostra Città e anche l’istituzione di una Agenzia per il Risanamento. Un problema che esiste e persiste nella nostra Città da oltre 50 anni…”.