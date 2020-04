«Sarà incrementato di 20 milioni di euro il fondo di solidarietà per il settore della Pesca in Sicilia, passando dagli iniziali 10 milioni di euro di dotazione agli attuali 30, un terzo dei quali saranno destinati alla pesca artigianale e alle imprese autonome».

A darne notizia è la deputata regionale del M5S Valentina Zafarana, che ha presentato un emendamento per l’aumento del fondo in III Commissione all’Ars, iniziativa che è stata sposata ieri sera dalla Commissione Bilancio a conclusione dei lavori.

«Si tratta di un’importante boccata d’ossigeno per migliaia di lavoratori in un settore nevralgico per tutta l’economia siciliana, soprattutto a fronte delle inevitabili conseguenze dettate dalla pandemia», commenta la deputata, che già nei mesi scorsi aveva ottenuto l’ok da parte dell’Assemblea regionale siciliana per promuovere la pesca tradizionale dello Stretto e tutelare gli operatori del settore con specifici incentivi, con particolare riferimento alle tradizionali Feluche e alla valorizzazione del pescato locale.