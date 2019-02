Scontro fra il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè ed i 5 Stelle

Il presidente dell’Ars, onorevole Gianfranco Miccichè ha annunciato che presenterà una querela contro i pentastellati per le affermazioni fatte da questi sui costi del Parlamento regionale.

Non si è fatta attendere la risposta da parte degli esponenti dei 5 Stelle affidata a Stefano Zito e Giannina Ciancio.

Zito, ha affermato: “è la notizia del giorno. Tutti ne parlano. E l’abbiamo denunciato noi. Tutti i dati che abbiamo presentato in conferenza stampa, provengono da fonti ufficiali dell’Ars, Miccichè non sposti il focus della questione, abbiamo denunciato i costi solo per accendere i riflettori sull’inaccettabile improduttività dell’Aula. Se avessimo fatto leggi per risollevare la Sicilia, nessuno si sarebbe scandalizzato dei costi. Il problema è che quest’Assemblea, oltre alle leggi obbligatorie, non ha cavato un ragno dal buco, mentre la Sicilia affonda. Noi la nostra parte l’abbiamo sempre fatta, non a caso siamo il Gruppo nettamente più prolifico dell’Assemblea e i più presenti nelle commissioni”.

Mentre la Ciancio, sul numero uno dell’Assise, ha rilanciato: “evidentemente non l’ha presa bene”.