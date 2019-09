Si esprime cosi’ in un testo su Facebook, il consigliere comunale del Gruppo Misto di Messina, Salvatore Sorbello: “scuola Cataratti 5 famiglie 17 minori. Nessuna visita da parte degli assistenti sociali per sapere in che condizioni vivono queste persone. Solo una fredda, distante e distaccata telefonata tempo fa ad una di loro per censirne il numero”.

“Ho già inoltrato la presente immagine mettendo in allerta tutti coloro i quali hanno competenza e responsabilità a vario titolo all’interno della Casa Comunale. Si provveda con la massima urgenza”!