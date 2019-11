Scuolabus, Franco Laimo (Sicilia Futura): “La Quinta Circoscrizione di Messina, propone la copertura del servizio anche sul proprio territorio”

“La V^ Circoscrizione punta in alto e dopo vari traguardi raggiunti in termini di trasporto pubblico, e non solo, avanza un’ulteriore richiesta mediante l’inserimento del servizio Scuolabus anche nel territorio del Quinto Quartiere”. Lo rende noto mediante una nota, il consigliere della Quinta Municipalità messinese Franco Laimo, proponente proprio del punto in questione, trattato nella apposita Commissione consiliare (decentrata)… “Servizi sociali e trasporto pubblico”, coordinata dalla consigliera Lorena Fulco.

Secondo Laimo: “con l’inserimento di almeno due linee che mirano a coprire una la zona Annunziata/SanLicandro/Panoramica/Paradiso e l’altra la zona Giostra/via Palermo, si andrebbe a decongestionare il traffico proprio dinanzi a determinati istituti scolastici ove ogni bambino viene accompagnato da un’automobile creando il caos negli orari di ingresso e di uscita degli scolari”.

Laimo aggiunge e conclude: “il fine è quello proprio di disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati da parte dei genitori che giungono fin dentro i cancelli scolastici. Proprio dalla nostra sede, è stata inviata una nota, ai dipartimenti interessati, ovvero Messina Social City, Assessorato Servizi sociali ed Atm, proprio con il fine di intavolare un dialogo per la potenziale realizzazione di tale progetto”.