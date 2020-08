Scuole: “si parte il 14 settembre?”. A domandarselo oggi su Facebok e’ stato il sindaco peloritano Cateno De LUca.

De Luca ha sottolineato: “vertice in prefettura per fare il punto della situazione. In base alle nuove regole sugli stanziamenti il Comune di Messina e la Città Metropolitana hanno fatto salti mortali per reperire i locali per colmare la carenza di ben 450 aule per tutte le scuole di ogni ordine e grado”.

“Ma i banchi monoposto quando arriveranno? Forse li porterà babbo Natale! Ma con quali trasporti pubblici si potrà viaggiare? Forse con i monopattini a stantuffo che arriveranno per la Santa Pasqua! Faremo un ulteriore verifica la prossima settimana”!