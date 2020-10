"MA PERCHÉ LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NON RISPONDO IN SEDE PENALE E CONTABILE PER CERTE AZIONI CHE RASENTANO L’ISTIGAZIONE A DELINQUERE?"

“Ma perché le organizzazioni sindacali non rispondono in sede penale e contabile per certe azioni che rasentano l’istigazione a delinquere?”. Se lo chiede oggi su Facebook, il sindaco di Messina, Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “ringrazio RTP ed il conduttore della trasmissione Scirocco Emilio Pintaldi per avermi dato la possibilità di ribadire che io non sopporto i dipendenti fancazzisti che si rubano lo stipendio anche con la copertura di certe organizzazioni sindacali mentre adoro i dipendenti che si fanno il loro lavoro ed anche quello degli imboscati per poter garantire i servizi alla comunità”.

“Ringrazio anche il segretario generale della UIL Ivan Tripodi per l’acceso confronto nello studio televisivo e ringrazio anche il segretario generale della CGIL Giovanni Mastroeni per il suo video messaggio… grazie grazie grazie perché siete stati utili a dimostrare ulteriormente quanto siete istigatori a delinquere per massacrare il denaro pubblico e coprire i fannulloni mortificando sempre di più quei lavoratori che fanno il proprio dovere. Buonanotte”!