Se lo diciamo noi: un banchetto informativo, in piazza Cairoli a Messina con il MoVimento 5 Stelle

Per far conoscere sul territorio, i risultati ottenuti dal MoVimento 5 Stelle nei primi otto mesi di Governo si terrà un banchetto informativo a piazza Cairoli. E’ l’iniziativa a carattere nazionale, denominata “Se lo diciamo noi”, che si terrà sabato 16 e domenica 17 febbraio dalle ore 10 alle 18. All’evento, parteciperanno i portaVoce regionali e nazionali e i consiglieri comunali e di quartiere della Città dello Stretto, che si confronteranno con i cittadini spiegando i provvedimenti adottati da giugno ad oggi, fra i quali l’eliminazione dei vitalizi degli ex parlamentari, il taglio alle pensioni d’oro, l’abbassamento della tassazione per le piccole partite IVA al 15% e il reddito di cittadinanza.

Da una nota, è possibile apprendere: «tutti ci dicevano che erano misure irrealizzabili, invece abbiamo rispettato l’impegno preso con gli italiani, cancellando lo spreco dell’Air Force Renzi, risarcendo i risparmiatori truffati dalle banche e imponendo il Daspo ai corrotti, senza considerare le azioni messe in atto per iniziare a smantellare la Legge Fornero con “Quota 100” e per saldare i 30 miliardi di debiti della Pubblica Amministrazione con gli imprenditori. Siamo solo all’inizio e il percorso da fare è ancora lungo. Riteniamo tuttavia doveroso fare il punto sulle iniziative intraprese, illustrando nel dettaglio i contenuti dei decreti e delle misure adottate, con particolare riferimento al reddito di cittadinanza e l’obiettivo di rispondere a tutti i quesiti dei cittadini su procedure e requisiti».